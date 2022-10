SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O senador eleito Sergio Moro (União Brasil) declarou nesta terça-feira (4) apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, no segundo turno das eleições presidenciais. O anúncio do apoio foi feito em uma publicação no Twitter.

"Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro", escreveu Moro.