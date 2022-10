SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O astronauta Marcos Pontes (PL) afirmou nesta terça-feira (4), durante o UOL News, que não pretende perseguir os ministros STF (Supremo Tribunal Federal).

Eleito para o Senado em São Paulo, ele sabe que uma das funções dos senadores é fiscalizar o STF, que é alvo de críticas dos bolsonaristas. Pontes também falou sobre o impacto de Jair Bolsonaro (PL) na campanha dele e até citou um slogan de Lula (PT) ao comentar sobre o 2º turno da disputa presidencial.

Em relação ao STF, Pontes mostrou cautela. "O Senado tem obrigação de fiscalização do STF, faz parte do equilíbrio dos poderes. Faz parte da função do Senado manter que todos ministros trabalhem dentro do que é previsto, não extrapolem funções e que trabalhem com o que é necessário. Não é chegar e perseguir, é trabalhar com a lei", comentou o astronauta.

Sobre a atuação no Senado, Pontes também disse que pretende aprovar reformas e discutir outras pautas importantes para o bolsonarismo, como o armamento. Mas destacou que isso só será possível com a eleição de Bolsonaro.

"Se tivermos o presidente alinhado com o Congresso, facilita para que tenhamos reformas estruturantes ao país. Temos reformas que estão paradas, como tributária e administrativa. Armamento e outras pautas serão discutidas", comentou Pontes.

Sem apoio de Bolsonaro, seria difícil que eu fosse eleito, diz Marcos Pontes

Pontes foi perguntado se conseguiria ser eleito sem o apoio de Bolsonaro. Ele explicou que dependeria do contexto. Mas assumiu que o apoio do presidente foi decisivo.

"Depende das condições. Se o presidente não estivesse, talvez eu seria eleito, mas seria outro contexto. Nesse momento, com ele na eleição, se ele não tivesse me apoiado, seria difícil", admitiu Pontes.

PONTES DEFENDE BOLSONARO COM AGENDA POSITIVA NO 2º TURNO

Pontes quer que Bolsonaro faça uma campanha com menos ataques e mais mensagens positivas durante o 2º turno. Ao falar sobre isso, ele chegou a usar uma palavra muito usada na campanha do adversário Lula. "É mostrar o que foi feito. Trazer o pessoal e falar: vamos para frente. É isso que vamos oferecer. As pessoas precisam ter esperança nesse país".

Lembrado sobre o slogan "Brasil da Esperança", de Lula, Pontes disse que "não" tem problema" e reforçou: "Eu sempre disse: Tenha esperança que você vai conseguir chegar lá".

O senador eleito também apontou onde Bolsonaro deve buscar novos votos. "A gente observa a necessidade de um trabalho maior no Nordeste, onde teve um valor menor. E em Minas Gerais também é importante. Acho que tem que ser um trabalho em conjunto com deputados e senadores para mostrar o que tem sido feito no Nordeste".