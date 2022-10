SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase chegando na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul fica a cidade paulista de Itapura. O município registrou o maior percentual de votos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado de São Paulo. No local, 69% dos eleitores escolheram o petista na eleição para Presidência.

Com cerca de 5.000 habitantes, a cidade do interior teve 2.628 pessoas aptas a irem às urnas. Desses eleitores, 1.721 escolheram Lula.

Também no interior paulista, perto de Piracicaba fica Saltinho, a cidade mais bolsonarista no estado nesta eleição. No município, 76% do eleitores escolheram Jair Bolsonaro (PL) para presidente.

O local tem aproximadamente 8.400 moradores. Desses, 5.661 foram às urnas e 4.143 votaram no atual mandatário, que concorre à reeleição.

Saltinho também foi a cidade com o maior percentual de votos para Tarcísio de Freitas (Republicanos) na eleição para governador.

Ao todo, 66,99% dos moradores votaram no ex-ministro de Bolsonaro para liderar o Executivo paulista, ou seja, 3.447 pessoas. Tarcísio foi escolhido pelo atual presidente da República para ser o representante do bolsonarismo na eleição de São Paulo.

Já Fernando Haddad, que disputará o segundo turno com Tarcísio, teve sua melhor votação proporcional em Sandovalina. Na cidade localizada na região de Presidente Prudente, 58,31% dos eleitores votaram no petista para governador.

O município conta com 4.126 habitantes. Na eleição deste domingo (2), 2.623 pessoas foram às urnas, das quais 1.418 escolheram Haddad.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. A rodada final será no próximo dia 30.

Neste domingo, o petista marcou 48,43%, ante 43,20% de Bolsonaro, que registrou um desempenho superior ao que previam as pesquisas encerradas na véspera, comandando uma onda de bons resultados de seus aliados nos estados.

Para o governo estadual, Tarcísio terminou na frente, com 42,32% dos votos, seguido por Haddad, com 35,70%. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), acabou com 18,40%.