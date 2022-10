BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O MDB anunciou na manhã desta quarta-feira (5) a posição de neutralidade do partido no segundo turno, liberando seus filiados para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

A definição do partido abre caminho para que a candidata derrotada no primeiro turno Simone Tebet (MDB) anuncie seu apoio ao petista. Tebet deve anunciar também nesta quarta-feira (5) a sua posição.

O anúncio da posição do MDB foi feito por meio de uma nota assinada pelo presidente da sigla, deputado reeleito Baleia Rossi (MDB-SP). O dirigente da sigla conversou por telefone com os membros da Executiva Nacional por telefone e presencialmente desde segunda-feira (3) e por isso não considerou necessário realizar uma reunião com os demais emedebistas.

No texto da nota, Baleia Rossi exalta a candidatura de Simone Tebet, que terminou em terceiro lugar na disputa, com 4,2% dos votos. Ela terminou a frente do pedetista Ciro Gomes (PDT), que ficou para trás na reta final da campanha. Afirma que que a candidatura de Tebet foi um projeto "independente e equilibrado, fora da polarização" e que foi "brilhantemente liderado" pela senadora. E acrescenta que ela se consolidou como uma liderança nacional.

O dirigente também ressalta que a liberação dos diretórios e filiados se deu por ampla maioria.

"Nas últimas 48 horas, dirigentes, congressistas, governadores e prefeitos externaram sua posição em relação à disputa nacional em segundo turno. Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência", afirma o texto.

"Em qualquer cenário, o MDB deixa claro que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito", conclui.

A posição de neutralidade do MDB vinha sendo questionada por alguns membros do partido, que pediam que o partido tomasse uma posição. O tesoureiro do partido, senador Marcelo Castro (MDB-PI) havia afirmado que seria necessário o MDB escolher um candidato pela sua "história em defesa da democracia, de liberdade, de estado de direito, de respeito às instituições". A ala emedebista mais vocal defende apoio a Lula.

Senadores em exercício e eleitos no último domingo terão uma reunião na tarde desta quarta-feira (5) com Lula, em São Paulo, para reforçar o apoio ao candidato petista.

O apoio de Simone Tebet a Lula já havia sinalizado logo após o anúncio do resultado do primeiro turno das eleições. No entanto, disse que aguardaria a posição dos presidentes dos partidos que participaram de sua coligação.

"Não esperem de mim omissão. Tomem logo [presidentes dos partidos da coligação] a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam que esse não é qualquer momento do Brasil", afirmou a senadora em pronunciamento na sede do comitê de campanha.