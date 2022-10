SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após liberação do MDB, a senadora Simone Tebet deve almoçar nesta quarta-feira (5) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo

A senadora já está em São Paulo. Lula conversou, nesta segunda-feira (3), com Tebet, que foi candidata do MDB à Presidência.

Antes do telefonema, o vice da chapa de Lula, Geraldo Alckmin, também conversou com a senadora, terceira colocada no primeiro turno.

Após uma série de contatos, o telefonema de Lula foi intermediado pela mulher do ex-presidente, a socióloga Rosângela da Silva.