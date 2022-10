FOLHAPRESS - O candidato do Novo ao Governo de São Paulo no primeiro turno, deputado federal Vinicius Poit, que obteve 1,67% dos votos válidos e terminou em quarto lugar, anunciou nesta quarta-feira (5) apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno.

O terceiro colocado na disputa e atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), também declarou endosso ao candidato apadrinhado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e que enfrentará na segunda rodada do pleito estadual Fernando Haddad (PT). Tarcísio terminou o primeiro turno com 42% dos votos, à frente do petista (35%).

Pelo Twitter, Poit afirmou que Tarcísio tem o melhor plano e ressaltou ser "totalmente contra o PT, responsável pelo maior escândalo de corrupção do Brasil e defensor de uma ideologia completamente diferente da minha". O deputado do Novo também afirmou que votará em Jair Bolsonaro (PL) contra Lula (PT) na eleição presidencial.

Poit se notabilizou ao longo da campanha por discurso antipetista e acenos a pautas bolsonaristas, como o direito ao armamento e a defesa do liberalismo econômico.

O diretório estadual do Novo emitiu nota pregando voto anti-PT, mas autorizando os filiados a se posicionarem à vontade no segundo turno para o Palácio dos Bandeirantes. "O partido reforça seu posicionamento institucional contrário ao PT, ao lulopetismo e a tudo o que eles representam", diz o texto, que vale tanto para o cenário Tarcísio x Haddad quanto para Lula x Bolsonaro.

A orientação é semelhante à da direção nacional da legenda, que também liberou os filiados a votarem conforme sua consciência no segundo turno presidencial e reforçou a recomendação de não dar apoio ao PT.