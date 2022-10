SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná reeleito para o cargo no último domingo (2), endossou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (5).

Ao anunciar o apoio, Ratinho citou "a defesa da família, a defesa da propriedade e a valorização da vida". O político já era um aliado de Bolsonaro, e a decisão era esperada.

Durante a pandemia, por exemplo, ele não integrou manifestações coletivas de governadores que cobravam atuação mais firme do presidente no enfrentamento à crise sanitária.