SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As redes sociais têm sido um termômetro do acirramento das eleições gerais deste ano. De políticos regionais a atores internacionais, o debate eleitoral na internet tem sido pautado pela disputa presidencial, que chegou no último final de semana ao segundo turno entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os dois presidenciáveis e seus respectivos aliados protagonizam embates diários nas redes sociais.

FELIPE NETO X NIKOLAS FERREIRA

O youtuber Felipe Neto, 34 anos, rebateu um vídeo de Nikolas Ferreira, 26, (PL), vereador de Belo Horizonte e deputado federal mais votado da história do país.

Nesta terça-feira (5), Nikolas gravou um vídeo rebatendo um tweet de Felipe Neto com afirmações sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O influenciador, então, gravou um novo vídeo para rebater o político.

Felipe chama Nikolas de "chaveirinho da milícia", "acessório do fascismo" e "chupetinha de genocida".

No vídeo, de quase 9 minutos, o influenciador discorda de todos os pontos elencados por Nikolas. "Qual é o resumo? 'Chupetinha' prometeu tudo, entregou nada, fraco, muito fraco. Não conseguiu provar que as coisas que eu falei eram mentiras, muito pelo contrário, a única coisa que ele conseguiu provar foi a própria burrice", afirma Felipe Neto.

O vereador respondeu à publicação: "Tu não rebateu nenhum ponto [risos] nem sua base engoliu essa [risos]".

BOLSONARO X MARK RUFFALO

No último sábado (1), véspera do primeiro turno das eleições, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), postou vídeo nas redes sociais de seu sósia dançando o hit "Envolver", interpretado pela cantora Anitta, para provocar o ator Mark Ruffalo, após o astro norte-americano incentivar os brasileiros a irem às urnas votar no domingo (2).

Engajado e de olho no pleito brasileiro, Ruffalo publicou no Twitter que, caso os brasileiros compareçam às urnas para exercer a cidadania, o humorista Fábio Porchat vai ensiná-lo a dançar "Envolver".

A postagem do ator que dá vida ao Hulk nos cinemas ganhou repercussão e foi ironizado por Jair Bolsonaro, que postou o vídeo de seu sósia, sem camisa, ao som da canção de Anitta.

MICHELLE BOLSONARO X JAIR RENAN

Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), e a primeira-dama Michelle Bolsonaro protagonizaram uma troca de farpas dias antes do primeiro turno. Ele rebateu a madrasta sobre o uso do sobrenome da família por candidatos nas eleições. A mãe de Jair Renan, Ana Cristina Siqueira Valle (Progressistas), ex-mulher do presidente, usava o nome "Cristina Bolsonaro" na disputa ao cargo de deputada distrital do Distrito Federal.

A primeira-dama criticou os candidatos que usam o nome "Bolsonaro" nas eleições. A esposa de Jair Bolsonaro afirmou que existem "alpinistas que estão tentando subir na vida" ao adicionar o nome do candidato à reeleição na urna. Michelle falou sobre isso ao declarar que o irmão, Eduardo Torres (PL), é o "nosso" único candidato a deputado distrital pelo DF.

Em publicação nos stories, no Instagram, Jair Renan defendeu a mãe e disse que apoia sua candidatura. O filho 04 de Bolsonaro afirmou ainda que a "fala de terceiros" sobre o termo "alpinista não reflete a realidade".

Apesar do conflito, tanto Ana Cristina Valle quanto Eduardo Torres fracassaram na disputa.

JANONES X EDUARDO BOLSONARO

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou e chamou de "interrogatório", em publicação nas redes sociais em agosto, a postura dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos durante a sabatina com o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional.

"Globo fez o que qualquer esquerdista faria: pressionou o presidente, cortou sua fala quando desenvolvia raciocínios. Não foi uma entrevista profissional a um presidente, foi um interrogatório. Entende por que o Flow Podcast e o Rica Perrone dão um banho no Jornal Nacional?", escreveu o filho do chefe do Executivo.

A crítica de Eduardo ao Jornal Nacional foi rebatida por opositores, como o deputado federal André Janones (Avante-MG), integrante da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal adversário de Bolsonaro na disputa presidencial.

"Quanto mimimi, vocês são muito chorões, só conseguem existir em condições favoráveis, né? Coitado de vocês quando a mamata acabar e vocês estiverem no banco dos réus. Não aguentam meia hora do que fazem os outros passarem. Chorão!", escreveu Janones.

