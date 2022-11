SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O grupo jurídico Prerrogativas manifestou em nota divulgada nesta terça (1) apoio à decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, respaldada pelo restante da corte, para encerrar os bloqueios de estradas promovidos por caminhoneiros inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (30).

"As decisões adotadas nas últimas horas pelo ministro Alexandre de Moraes representam adequadas e urgentes soluções jurídicas no sentido de conter os tumultos e prejuízos ilegais resultantes do bloqueio de rodovias, assim como no propósito de coibir a desordem institucional decorrente da inércia e da conivência de autoridades do Poder Executivo, sobretudo da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da Justiça", afirma a nota.

Segundo a entidade, a sociedade civil "repele a abominável e sórdida tentativa de desestabilização da tranquilidade social, irresponsavelmente levada a efeito por frações desesperadas do bolsonarismo".

A nota afirma ainda que o resultado da eleição precisa ser respeitado, de acordo com o que prega a Constituição. "A obediência aos rituais do Estado de Direito é obrigação indelével das instituições do Estado brasileiro, em todos os níveis e camadas federativas", diz o Prerrogativas.