SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já passam de quatro horas desde que agentes da PRF tentam negociar o desbloqueio da BR-101 em Palhoça (SC), na Grande Florianópolis, sem sucesso.

Efetivo reforçado está desde às 10h no local negociando com os manifestantes. Havia um acordo informal para que eles liberassem parte do bloqueio até às 13h, e que não foi cumprido.

O efetivo que está equipado para fazer a desocupação forçada, se necessário, tentar manter diálogo amistoso com os manifestantes, que seguem impedindo qualquer trânsito na rodovia.

Por volta das 13h, a tropa de choque da PRF deixou o local, mas segundo assessoria da PRF os agentes estão se revezando para o almoço.

Ao microfone, manifestantes mantém posicionamento de resistir a qualquer intervenção.