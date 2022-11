SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O infectologista David Uip decidiu deixar o PSDB depois de 27 anos de militância em que se transformou na maior referência do partido na área da Saúde.

No cargo de secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do governo de São Paulo, Uip tomou a decisão, segundo a coluna apurou, por causa da "bolsonarização" da legenda.

No segundo turno das eleições, diversas lideranças do partido anunciaram apoio a Jair Bolsonaro, e algumas chegaram a posar com a foto do ex-prefeito Bruno Covas ao lado do então candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas?o que gerou protestos da mãe e do filho do ex-prefeito, morto em 2021.

Uip coordenou o Centro de Contingência contra a Covid-19 no governo de João Doria, e liderou a resistência dos médicos de São Paulo ao negacionismo de Bolsonaro.

Por causa disso, foi atacado diretamente pelo presidente da República e chegou a ter a sua receita pessoal de medicamentos divulgada ilegalmente em redes sociais quando se tratou da Covid-19.

O médico e sua família chegaram a receber ameaças de morte.

Uip enviou um ofício pedindo sua desfiliação ao presidente do partido, Marco Vinholi, no dia 27 de outubro, quando o resultado do pleito ainda era incerto.

O nome do médico entrou na lista de cotados para assumir o Ministério da Saúde no novo governo de Lula. Ele é próximo de Alckmin.

A pasta, no entanto, sempre esteve com o PT nos governos do partido, ou foi preenchida por alguém da cota pessoal de Lula.