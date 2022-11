SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MBL (Movimento Brasil Livre) realizará neste sábado (5) seu 7º Congresso Nacional, com a presença do governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) como um de seus destaques.

Leite participará do painel "Política em Tempos de Crise", apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP).

Também haverá uma referência ao maior escândalo da história do movimento, o vazamento de áudios de teor sexista do ex-deputado Arthur do Val, o Mamãe Falei, durante viagem à Ucrânia, no começo do ano. Ele conversará com humoristas, no que o MBL define como uma "fritada".

Renan Santos, que acompanhou Do Val na viagem, participará de uma mesa denominada "Vale dos Cancelados", com o humorista Danilo Gentili e outros. O evento ocorrerá em São Paulo e já tem ingressos esgotados.