SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado por Lula (PT) nas eleições, estão virando piada e memes nas redes sociais devido a atos e falas confusas em manifestações golpistas que bloqueiam rodovias em diferentes cidades do país

Um vídeo que tem viralizado na internet é o de um ciclista bolsonarista se jogando contra um carro em movimento, que avançava em uma paralisação, para simular atropelamento. Quando o motorista para ele começa a xingar ao lado de um policial rodoviário que ignora o incidente.

Internautas fizeram uma montagem com a imagem do ciclista se jogando contra o carro e de um juiz de futebol pedindo o VAR - árbitro assistente de vídeo. Internautas zombaram dizendo que se o jogador Neymar, apoiador de Bolsonaro, se machucar já tem um substituto.

"Vai simular bastante queda dentro da área. Atenção Tite! Olha o simulador de pênalti", escreveu um usuário no Twitter. "Neyciclista brilhando nos protestos", tuitou o humorista Rafinha Bastos.

Uma mulher que tentava explicar os protestos se confundiu com as palavras em uma entrevista e rendeu gargalhadas. "Está sendo um movimento passivo! Passivo! Não tem gangue de LGBT", disse a mulher para uma repórter que olhava incrédula para a câmera.

"As reações dos repórteres são as melhores! Eles têm muito autocontrole, se fosse eu caia na risada", comentou uma mulher. "Aquela gangue LGBT maldita, que sempre rouba os crushs dela e a deixa abandonada no final da festa", tuitou um usuário da rede. "Tão aceitando currículo para a gangue de LGBT?", perguntou um internauta.

Outro usuário do Twitter compartilhou a foto de um tablete de alfafa insinuando que os apoiadores de Bolsonaro -que são chamados de gado pela esquerda- estão exagerando na planta. "Coitada. Essa está a um passo da overdose de [alfafa]", escreveu um internauta comentando o vídeo da mulher.

Também tem viralizado vídeos de vários ângulos de um bolsonarista vestido de verde amarelo agarrado a cabine de um caminhão em movimento em uma rodovia na tentativa de impedir o motorista de furar um bloqueio. "Tem hora que um ou outro inseto vem de encontro ao para-brisa e fica grudado no vidro", comentou um internauta.

Uma mulher também teve seu vídeo viralizado nas redes ao mostrar poucos manifestantes em frente a um quartel do exército e culpar a polícia pela dispersão do grupo. "A gente não é bandido. Olha isso gente, é uma covardia, esses caras estão todos comprados pelo cara lá do Sadam Hussein [ditador iraquiano que já morreu]", diz a mulher chorando sem mostrar o rosto.

Um usuário do Twitter usou uma imagem de Sadam rindo com um charuto na mão para comentar o vídeo. "Deus nos proteja da maldade de gente boa!", comentou outro usando um trecho da música "Deus me Proteja", do cantor Chico César.