BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, afirmou neste domingo (6) a apoiadores que "infelizmente" Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito, não está doente. Ele se referiu ainda ao petista como "cachaceiro".

"Esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente", afirmou ele, dizendo que havia acabado de receber um "desmentido".

A declaração foi dada na saída do Palácio do Alvorada a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que mencionaram o boato que circula entre bolsonaristas sobre Lula estar doente.

"Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor", disse ele ainda. "Na mão do cachaceiro, não vai."

Após as eleições, Lula foi para Porto Seguro, no sul da Bahia, onde descansou após a vitória sobre Bolsonaro, e retornou a São Paulo neste sábado (5).