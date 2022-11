MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) criticou o ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, por uma fala em que o general demonstrou descontentamento pelo fato de o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estar internado com algum problema de saúde.

Um dos ministros mais próximos ao presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL), Augusto Heleno disse a apoiadores que "infelizmente" Lula não está internado. Ainda, ele chamou jocosamente o petista de "cachaceiro".

Nas redes sociais, Flávio Dino criticou o general e questionou como alguém com "nível tão baixo" chegou ao "respeitável posto de general".

"O nível é tão baixo que me impressiona isso ter chegado ao respeitável posto de general. Vade retro", escreveu o pessebista.

Para o colunista do UOL Josias de Souza, "o incômodo de Heleno com a saúde de Lula é doentio". "Revela que o general sofre de bolsonarite aguda. Essa moléstia tem sintomas muito parecidos com os da estupidez. A única diferença entre a estupidez e a bolsonarite é que a estupidez tem cura", completou.