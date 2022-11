SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram recebidos a tiros por manifestantes que bloqueiam um trecho da BR-163, em Novo Progresso, no sul do Pará, e agredidos por bolsonaristas em frente a uma loja da Havan, em Rio Sul, Santa Catarina, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça defendeu ser preciso respeitar as manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), desde que sejam "pacíficas".

A declaração do magistrado ocorreu nesta segunda-feira (7) durante uma coletiva de imprensa após um evento sobre responsabilidade social com empresários, em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. "O papel de todos nós é de serenidade, de respeitar essas manifestações pacíficas. E, ao mesmo tempo, buscar gerar uma pacificação no ambiente nacional que nos ajude a desenvolver e olhar pro futuro numa boa perspectiva. Logicamente que são ideais que às vezes se contrapõem num cenário eleitoral", disse.

Nas manifestações, no entanto, bolsonaristas seguem pedindo intervenção militar, fechamento do STF e protestando contra o resultado do segundo turno das eleições presidenciais deste ano, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso ante o atual presidente da República e candidato a reeleição. Questionado sobre a legitimidade das manifestações antidemocráticas, Mendonça reforçou a posição favorável, "desde que pacíficas e que respeitem direitos fundamentais das outras pessoas".

Na ocorrência registrada no Pará, na manhã desta segunda, ao menos um agente da PRF ficou ferido. Além disso, uma criança passou mal e precisou ser socorrida, mas já recebeu alta médica.

Imagens recebidas pelo UOL mostram as viaturas danificadas da PRF deixando o local em alta velocidade após serem recebidas a tiros, pedras, fogos e outros objetos. Novo Progresso é a única cidade do estado com bloqueio de rodovia hoje, segundo a PRF.

Já no ataque registrado em Santa Catarina, agentes da PRF foram agredidos com barras de ferro. O ataque, registrado em vídeos obtidos pelo UOL Notícias, ocorreu quando os policiais tentavam identificar os envolvidos em um ato após a liberação de bloqueio na BR-470.

Ao menos dois policiais se feriram com lesões leves na cabeça e braços, segundo a PRF. Ainda conforme a corporação, um suspeito de envolvimento na ação foi preso.