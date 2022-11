SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério da Defesa, do governo de Jair Bolsonaro (PL), informou nesta segunda-feira (7) que irá enviar a conclusão da auditoria feitas nas urnas eletrônicas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na próxima quarta-feira (9).

O Ministério da Defesa informa que, no próximo dia 9 de novembro, quarta-feira, será encaminhando ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação, realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Comunicado do Ministério da Defesa nas redes sociais

Em outubro, após a realização do primeiro turno das eleições, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, já havia solicitado à Defesa os documentos com o relatório sobre a conclusão da auditoria, mas, na ocasião, a pasta disse que só entregaria após o segundo turno em um prazo de até 30 dias.

Ao pedir que a Defesa se manifestasse em 48 horas, Moraes argumentou que "as notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo, podendo caracterizar, em tese, desvio de finalidade e abuso de poder".

Integrantes da Defesa rechaçaram que tenha existido algum tipo de pressão de Bolsonaro para que os militares não publicassem o relatório após o primeiro turno ?o presidente, candidato à reeleição derrotado, chegou a defender uma checagem alternativa das eleições deste ano, e que essa auditoria não poderia ser financiada com recursos públicos.

As Forças Armadas fizeram uma fiscalização do funcionamento das urnas eletrônicas, através da análise dos boletins de urna, e também participaram do teste de integridade com o uso da biometria de eleitores ?um dos pedidos feitos ao TSE.