RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito da cidade de Iporá (GO), Naçoitan Leite (União Brasil), divulgou uma nota nesta segunda (7) pedindo desculpas por um áudio distribuído em grupos de WhatsApp na semana passada em que defendia "eliminar" o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

No texto, Leite diz que, "no calor das manifestações políticas", manifestou "resistência pessoal com o resultado das eleições". No áudio de 32 segundos, o político havia contestado a vitória de Lula afirmando que iria levar o país "a uma guerra civil". Por isso, defendeu a necessidade de "eliminar" o petista e Moraes, responsável por presidir o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante o processo eleitoral.

No pedido de desculpas, o prefeito afirmou que o áudio "gerou uma interpretação errada por parte de quem ouviu".

"Independente da forma característica como converso, peço sinceras desculpas ao Excelentíssimo Ministro, presidente do TSE, que de forma correta conduziu o processo da maior eleição eletrônica do planeta. Da mesma forma, reconheço que o processo eleitoral refletiu a vontade da maioria das pessoas e, a partir de 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente eleito de forma democrática".

No áudio que circulou por grupos de WhatsApp, ele havia dito: "Até a nossa liberdade está em jogo também. Nós temos que eliminar o Alexandre de Moraes e o Lula. Dois homens estão acabando com o Brasil. Vai virar uma guerra civil por causa de dois homens. Então vamos arregaçar as mangas. Ou é agora, ou vamos virar a Venezuela. Ou pior que a Venezuela, porque o presidente da Argentina já está morando no Brasil".

Iporá fica a aproximadamente 200 km de Goiânia e tem 31.274 habitantes, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Neste segundo turno, Bolsonaro teve 60,54% dos votos na cidade, enquanto Lula ficou com 39,46%

Em suas redes sociais, o prefeito publicou diversas mensagens e vídeos em apoio a Bolsonaro e ao governador reeleito Ronaldo Caiado (União Brasil), de quem também é aliado. Após o TSE oficializar a vitória de Lula, ele publicou em seu perfil no Instagram uma mensagem de luto, na qual afirma: "Essa culpa [a eleição de Lula] eu não carrego".