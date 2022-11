SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-ministro da Justiça e da Defesa Nelson Jobim participaram do primeiro dia do Congresso Nacional das Sociedades de Advogados, em São Paulo.

O evento é promovido pelo Cesa (Centro de Estudos das Sociedades de Advogados) e pelo Sinsa (Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro).

O encontro começou na quarta-feira (9), no Hotel Tivoli Mofarrej, e vai até sexta-feira (11).

Entre os presentes estavam o presidente do conselho diretor do Cesa (Centro de Estudos das Sociedades de Advogados), Carlos José Santos da Silva, o Cajé, o presidente da Aasp, Mário Luiz Oliveira da Costa, e a presidente do Sinsa, Gisela da Silva Freire.

Também passaram por lá o presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, Eduardo Perez Salusse, o vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, Eduardo Diamantino, o vice-presidente da OAB-SP, Leonardo Sica, e a advogada Misabel Derzi.