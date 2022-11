SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), disse que o partido precisa resgatar o antipetismo para se reaproximar da população de São Paulo. Em entrevista ao jornal O Globo, Pignatari também afirmou que o PSDB precisa ser refundado.

Na avaliação do presidente da Alesp, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupou o espaço do "antipetismo". "Fui criado a vida toda no PSDB para combater o PT. Só que o Bolsonaro ocupou esse espaço. Acho que essa foi a grande dificuldade".

Para ele, é necessário que o PSDB resgate o sentimento contra o PT para que a legenda se reaproxime da população. "Temos que resgatar o antipetismo para nos reaproximar da população. Perdemos essa conexão com o povo de São Paulo".

A presidência da Casa não é fundamental para a relevância do partido, diz Pignatari, que coloca que tem que "começar a se discutir um novo PSDB" para o estado. "O presidente Fernando Henrique, que para mim é o maior líder que nós temos hoje, já está com 91 anos. O Serra já está com 80 anos. Acho que tem que começar a se discutir um novo PSDB para São Paulo. Na minha opinião, tem que começar na base, na militância".

Ele afirma que vê com bons olhos o surgimento de jovens lideranças, como Raquel Lyra e Eduardo Leite (ambos do PSDB). "Eu acho que o PSDB tem de ser refundado. Temos que ver o que queremos para o PSDB. Nós tivemos três jovens que se elegeram governadores. Nosso maior ativo hoje é a Raquel Lyra, que está em um estado forte, Pernambuco. E depois Eduardo Leite, que está no Rio Grande do Sul. Essas pessoas vão ser importantes para uma refundação", afirmou Pignatari.