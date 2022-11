SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Fantástico, da Globo, exibe no próximo domingo (20) uma entrevista com a senadora Simone Tebet (MDB). A repórter Ana Carolina Raimundi acompanhou por quase uma semana a terceira colocada na disputa pela Presidência deste ano.

Tebet falou sobre política, uma possível nova candidatura em 2026 e sobre o ódio que o Brasil vive no momento. "Também cantou um pedacinho de uma música da Marisa Monte e até poesia declamou", adianta a jornalista.

Ana Carolina Raimundi visitou o gabinete da atual senadora, em Brasília, e tomou um café da manhã com ela próximo ao apartamento funcional em que Tebet mora. "Tomamos chá porque ela não toma café", diz a jornalista.

As duas se encontraram também em São Paulo.

Foi a primeira vez que Simone Tebet deu uma entrevista ao lado do marido, o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB).

Tebet teve papel fundamental no segundo turno das eleições deste ano ao fazer campanha para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela integra a equipe de transição do petista e é cotada para ser ministra no seu governo.