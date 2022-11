BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado federal e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB-RJ) foi hostilizado no restaurante de um resort no sábado (19) na Bahia. Maia pegava comida quando uma mulher chegou e começou a fazer perguntas.

"É gostoso tudo o que você roubou da gente, deixou de fazer e atrasou o país?", fala a mulher. Ela também chama o deputado de "bandido".

No vídeo que circula nas redes sociais, Maia pede para mulher parar, mas ela continua. Ele, então, decide deixar o lugar e faz um "L" com a mão em referência à vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao reportagem, Maia lamentou o episódio. "Uma pena o desrespeito, a divergência. Isso vai passar", disse.

Nas redes, o deputado recebeu apoio do petista Paulo Teixeira (PT-SP) e do ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Julian Lemos (União-PB).