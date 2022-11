SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos decanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Campos Machado está em conversas para se filiar ao PSD.

"Realmente existem conversações nesse sentido, mas ainda não está nada decidido. Tenho um respeito muito grande pelo [Gilberto] Kassab, nos últimos anos estivemos juntos em várias lutas políticas e estamos estudando essa possibilidade. No momento oportuno me pronunciarei", afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Machado foi durante décadas o principal líder do PTB em São Paulo, mas deixou o partido em 2020 em razão de uma disputa com o então presidente do partido, Roberto Jefferson. Ele disputou a eleição de 2022 pelo Avante, mas não se reelegeu.