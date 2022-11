SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais uma fotografia ao lado da esposa, Janja, comemorando a vitória do Brasil sobre a Sérvia, na estreia na Copa do Mundo, no Qatar. Ambos estavam vestidos com a camisa da seleção brasileira com o número 13 estampado.

Lula assistiu ao jogo em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia para retirada de uma lesão na garganta, enquanto o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e integrantes da equipe de transição acompanharam a vitória do Brasil no auditório do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).

Alckmin e outros membros do governo de transição usavam camisas amarelas da seleção brasileira, que estiveram associadas nos últimos meses aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Gleisi afirmou que estava em curso um processo de "ressignificação" da camisa do time nacional.

"A camisa verde e amarela é da seleção, o verde e amarelo é do Brasil, por isso nós brasileiros usamos. Tem uma tentativa em curso de partidarizar, mas não podemos deixar isso acontecer."

Antes do jogo, o petista já havia postado nas suas redes um vídeo incentivando o uso da camisa verde e amarela. "Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil", escreveu o petista na legenda.