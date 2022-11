SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) começou a anunciar nomes de alguns secretários de seu governo, que se iniciará em 2023 após romper a hegemonia tucana de quase 28 anos no estado.

Dentre os anunciados, estão técnicos que trabalharam com o ex-ministro na Infraestrutura, além de colaboradores da corrida eleitoral. Reportagem da Folha mostrou que Tarcísio tem o desafio de alocar bolsonaristas, tucanos da atual gestão e técnicos que trabalharam na campanha.

Veja lista dos secretários já anunciados por Tarcísio de Freitas e seus cargos:

Arthur Lima - Casa Civil

Aliado técnico de Tarcísio, trabalhou com ele no Ministério da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) e foi diretor da Empresa de Planejamento e Logística da pasta do atual governador eleito.

Eleuses Paiva - Saúde

É médico e ex-presidente da AMB (Associação Médica Brasileira), além de ter sido deputado federal e vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior do estado. Com um perfil pró-vacina e pró-máscaras, atuou na campanha do governador eleito e colaborou com seu plano de governo.

Gilberto Kassab - Governo

O ex-prefeito de São Paulo entre 2009 e 2012 é presidente do PSD, partido que acompanhou Tarcísio na chapa com o vice-governador eleito, Felicio Ramuth. Ele também foi ministro nos governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), e se opôs a Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19.

Renato Feder - Educação

Nascido em São Paulo, é empresário da área de tecnologia e o atual secretário de Educação do Paraná, e conseguiu colocar as escolas estaduais paranaenses entre as com melhor desempenho na última edição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).