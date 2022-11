SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o coordenador da transição, Afif Domingos, estiveram na sede da Secretaria da Fazenda na última terça-feira (22) para discutir a situação econômica e fiscal do estado.

O atual titular da pasta, Felipe Salto, se colocou à disposição para colaborar na transição e disse que a situação fiscal do estado é saudável, com mais de R$ 30 bilhões em caixa e dívida de 113,6% da receita corrente líquida, a menor da série histórica.

Tarcísio ainda não definiu quem será seu secretário da Fazenda, e a permanência do próprio Salto no posto passou a ser cogitada. Ele também vem sendo mencionado como possível titular da Secretaria do Tesouro do governo de Lula (PT).