SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputados da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovaram nesta terça-feira (29) aumento de 50% dos salários do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), de seu vice Felício Ramuth (PSD) e do novo secretariado, com efeito cascata também para outros servidores.

Foram 63 votos de 93 deputados (o presidente não vota): 56 a favor e 6 contrários. Na oposição do projeto, estiveram Novo e PSOL.

A maioria dos partidos pediu obstrução para debater mais o projeto e adiar a votação, no entanto, a votação obteve o quórum necessário de 48 deputados.

O projeto segue agora para sanção do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que estimou um impacto anual de R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos.

