SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados disse que a viagem do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao Qatar tem "caráter particular" e não gerou custos para o Congresso. O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi flagrado pela transmissão oficial da Fifa nas arquibancadas do jogo do Brasil na segunda-feira (28).

Eduardo foi amplamente criticado por bolsonaristas e pela oposição por estar curtindo a Copa do Mundo ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro, enquanto incita militantes golpistas a fazerem protestos pelo país. A agenda oficial do deputado informava que ele tinha dois compromissos em Brasília na manhã do dia 28.

Segundo a Câmara, Eduardo Bolsonaro informou, no dia 23 de novembro, que ficaria fora do país entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro. O primeiro jogo do Brasil na Copa, contra a Sérvia, aconteceu no dia 24 de novembro.

"No dia 23 de novembro, o deputado Eduardo Bolsonaro informou à Presidência da Câmara dos Deputados que ficará ausente do país entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro, quando estará em viagem de caráter particular ao Oriente Médio. Não há ônus para a Casa", informou a Câmara dos Deputados em nota.

Após as críticas, um vídeo de Eduardo começou a circular nas redes sociais em que o deputado diz que a viagem ao Qatar ocorreu para ele levar vídeos em pen drives "explicando a situação do Brasil". O político não deu mais detalhes sobre qual seria "a situação do Brasil" relatada nesses vídeos. A justificativa para a viagem gerou uma série de memes.

O Qatar é alvo de denúncias de violações de direitos civis e humanos. A depender da interpretação da lei também há janelas para a repressão de direitos fundamentais das pessoas, principalmente mulheres. A escolha do país para sediar a Copa foi alvo de desaprovação.

"PEN DRIVES" COM SITUAÇÃO DO BRASIL

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Eduardo explicando a sua ida ao Qatar durante a Copa do Mundo. Segundo o parlamentar, a viagem ocorreu para levar vídeos, em inglês e dentro de pen drives, "explicando a situação do Brasil".

Apoiadores do presidente, que realizam protestos golpistas, inclusive na frente de quartéis do Exército, contra o resultado das eleições desde 30 de outubro, reclamaram que o político está "curtindo a vida". Eduardo foi flagrado pela transmissão ao vivo do streamer Casimiro Miguel posando para fotos com a sua esposa.

No vídeo, com duração de 1:11, o deputado continua atacando a esquerda após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O político não deu mais detalhes sobre qual seria "a situação do Brasil" relatada nesses vídeos.

"E outra coisa, toma cuidado. A esquerda não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então, por que você vai cerrar fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos?", prosseguiu.

