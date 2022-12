SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Republicanos apresentou ao governador eleito Tarcísio de Freitas (SP), filiado ao partido, dois nomes para assumir a Secretaria da Mulher, a deputada federal Maria Rosas (RJ), mais moderada, e a vereadora Sonaira Fernandes, mais radical e próxima de Eduardo Bolsonaro (PL).

A deputada Rosana Valle (PL), que vinha sendo cotada, pode ser nomeada em outra pasta.

A vereadora já faz parte do grupo de transição do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL). Ela foi assessora de Eduardo Bolsonaro antes de ser eleita vereadora, época em que participou de uma central de fabricação e distribuição de dossiês e memes (montagens com fotos e textos) apócrifos criada em São Paulo para atacar adversários, como mostrou a Folha de S.Paulo.

Sonaira tem atuação alinhada ao bolsonarismo mais radical, com ataques à população LGBTQIA+ e com críticas a medidas de contenção da pandemia da Covid-19, como uso de máscaras.