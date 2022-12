SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-secretário de Saúde de Goiás e deputado federal eleito, Ismael Alexandrino (PSD) tem sido citado como um nome forte do Ministério da Saúde do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), possivelmente até o titular da pasta.

Nomeado nesta quinta-feira (1º) para o grupo de trabalho da Saúde no gabinete de transição, ele é filiado ao PSD, partido que o PT tenta estabelecer em sua base, e é muito próximo de Ronaldo Caiado (União Brasil), governador reeleito de Goiás. Aliados de Lula veem a incorporação de Alexandrino como uma forma de contemplar os dois partidos.

No caso de Caiado, no entanto, o aceno pode resultar em aproximação, mas dificilmente adesão. Ele tem dito a outros governadores que pretende ter atuação independente em relação ao governo federal, sem oposição nem alinhamento.