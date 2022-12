BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou neste domingo (4) em seu canal no Telegram uma foto da perna do presidente Jair Bolsonaro (PL) com erisipela, uma infecção cutânea. Segundo o filho do presidente, a imagem é de "poucos dias atrás".

"A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem", escreveu o filho do presidente. A publicação não permitia comentários de usuários.

Desde as eleições, Bolsonaro tem se mantido em silêncio e afastado de agendas públicas. Inicialmente, aliados do presidente afirmavam que isso se devia à erisipela, mas como mostrou o colunista do UOL Chico Alves, amigos do mandatário demonstram preocupação com o comportamento de Bolsonaro.

"Ele acreditava que haveria alguma mudança no quadro político, em razão das manifestações à porta dos quartéis e nas rodovias, mas acho que percebeu que não tem jeito", opinou um amigo do presidente que esteve com ele no último fim de semana, na formatura de cadetes da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), no Rio, e que mantém contato frequente por telefone.

Durante o encontro, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão incentivou Bolsonaro a falar com "o seu povo", mas o presidente saiu sem conversar com apoiadores. A proximidade da diplomação de Lula (PT) como presidente eleito piorou o quadro de Bolsonaro, segundo apurou a reportagem.

Segundo pessoas próximas, a antecipação da diplomação de Lula, marcada para 12 de dezembro, fez Bolsonaro ficar ainda mais abatido. "À medida que a mudança de governo se aproxima, ele nota que a situação é irreversível", disse um político que esteve recentemente com o presidente.

O isolamento do presidente também se reflete no ambiente virtual. Como mostrou o UOL, em novembro, Bolsonaro publicou três vezes no Instagram e quatro no Twitter e Facebook, além de ter abandonado as tradicionais lives de quinta-feira.