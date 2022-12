SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quinta-feira (1º), uma comissão que representava a executiva nacional do PT determinou que a negociação por espaços para o partido no futuro governo deverá ser concentrada na deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente da sigla.

Foi na mesma reunião que Lula disse que Gleisi seguirá na presidência do partido, e, portanto, não será ministra em seu governo, como mostrou a Folha de S.Paulo.

A determinação para que a negociação seja concentrada em Gleisi tem como objetivo evitar que parlamentares e correntes do partido pressionem o presidente eleito por espaço no governo federal a partir de 2023.

A ordem é a de que todas as indicações de nomes petistas para o governo passem pela presidente da legenda, que então deverá fazer a articulação junto ao governo de transição.