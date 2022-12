SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) ignorou o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio ao chegar para falar com seus apoiadores pela primeira vez desde que perdeu as eleições. As declarações ocorreram na tarde desta sexta-feira (9) e, com gritos de "fica" dos apoiadores, o presidente afirmou que serão eles os responsáveis por decidir seu futuro.

O bolsonarista é investigado nos inquéritos das fake news e das milícias digitais e chegou a ser preso mais de uma vez por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por desrespeitar decisões da Corte.

A CHEGADA

O jornalista estava no portão do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, e filmou o momento em que Bolsonaro chega acompanhado do seu ex-candidato a vice, o general Braga Netto (PL), e seguranças.

O candidato derrotado passa pelo portão, acena e faz "joinhas" para os seus apoiadores e segue andando. Ele chega próximo de Eustáquio e o blogueiro diz "fala, capitão", "estamos juntos, capitão" e faz um joinha com as mãos, mas o político não olha, nem fala com o apoiador e segue caminhando para longe do jornalista.

Então, Eustáquio continua gravando o vídeo e mostra outros bolsonaristas no portão, gritando palavras de ordem enquanto filmam o presidente. Rapidamente, ele vira a câmera para o seu rosto e é possível ver alguém empurrando a sua cadeira de rodas.

A PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Apesar de ter sido ignorado pelo presidente, Eustáquio escreveu no vídeo que "o capitão veio falar com o povo no Alvorada" e "quem não foi, perdeu". Na legenda da publicação, ele ainda disse que o "momento é de união".

"9/12 - Hoje o capitão veio falar com o seu povo no Alvorada! O momento é de União! Amanhã 10/12 todos na Esplanada em Brasília, a noite voltamos para o QG [Quartel General]", escreveu na publicação.

Após a chegada no Alvorada, o político fez declarações aos seus apoiadores, mantendo o tom usado antes das eleições, e disse ser "o chefe supremo das Forças Armadas". Leia aqui as frases usadas por Bolsonaro em seu primeiro pronunciamento.