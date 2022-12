SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), receberam nesta segunda-feira (12) diploma confirmando que estão aptos para a posse, em janeiro.

A cerimônia, que formaliza a escolha dos eleitos e marca o fim do processo eleitoral, ocorre no TSE, em Brasília.

Ainda que simbólica, a diplomação ganhou relevância. Jair Bolsonaro e seu partido, o PL, promovem contestações com argumentos frágeis contra as eleições e insuflam atos antidemocráticos. Com a diplomação, a margem para contestar o resultado fica mais estreita.