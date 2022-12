BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem dito aos políticos que bancaram sua candidatura que não se afastará do posto em 2026 para disputar a Presidência da República.

Segundo tem afirmado a aliados, seu projeto é a recondução ao comando do maior colégio eleitoral do país para consolidar-se como uma liderança da direita.

Tarcísio só se afastaria, relatam, caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) decida não disputar ou seja impedido por algum motivo, por exemplo, ser considerado inelegível em processos aos quais responde.

Nesse cenário, caso haja um ambiente favorável para a candidatura, o ex-ministro da Infraestrutura poderia encarar o desafio.

Tarcísio vem sendo cobrado por bolsonaristas por tentar se afastar das pautas e das lideranças mais radicais desse campo.

Ele publicou neste domingo (11) em suas redes sociais agradecimentos ao presidente, em uma tentativa de conter a insatisfação.

Em um post com uma foto ao lado de Bolsonaro, Tarcísio escreveu que "o coração do cara por trás do presidente da República poucos têm o privilégio de conhecer. Eu sou um deles e sou grato por isso. Se estou hoje aqui, é porque Jair Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia. Ele tem minha eterna admiração e gratidão".