BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após cerimônia no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi a uma festa na tarde desta segunda-feira (12) na casa do advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, para comemorar a diplomação.

A celebração conta com a presença do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o vice-presidente da corte, Ricardo Lewandowski, e o corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves. Os três relataram ações durante as eleições que envolveram Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A festa ainda tem como convidados futuros ministros do governo, como Fernando Haddad (PT), que será chefe do Ministério da Fazenda, e Rui Costa (PT), que vai comandar a Casa Civil.

Também acompanharam a festa alguns parlamentares e aliados de Lula. O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, esteve no evento na casa de Kakay.

A casa do advogado fica no Lago Sul, um bairro de classe alta de Brasília.

Kakay foi advogado de alguns dos principais alvos de operações como a Lava Jato e integra o grupo Prerrogativas.

Moraes e o TSE são alvos constantes de protestos de apoiadores de Bolsonaro e dos discursos do próprio presidente.

Em setembro, Lewandowski negou pedido de Bolsonaro para afastar Moraes de julgamento de ação que vetou que sejam feitas transmissões com cunho eleitoral no Palácio da Alvorada.

Já Moraes condenou o PL a pagar multa de quase R$ 23 milhões por litigância de má-fé, afirmando que a legenda de Bolsonaro tentou "tumultuar o próprio regime democrático brasileiro" ao pedir a anulação de votos do segundo turno.

Mais cedo, na cerimônia de diplomação, Lula elogiou a atuação do STF e do TSE nas eleições e citou "firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral".

A cerimônia de entrega do diploma de eleito reforça a vitória de Lula em meio a atos antidemocráticos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, derrotado na tentativa de reeleição.