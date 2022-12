BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Coordenador técnico da transição de governo, o ex-ministro Aloizio Mercadante afirma que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve acelerar as indicações para seu ministério mais para o fim da semana.

Há a expectativa de que o petista anuncie os primeiros nomes após a sua diplomação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Mercadante afirma que o desenho já está praticamente concluído. No domingo (11), ele se reuniu com Lula e outras lideranças para bater o martelo sobre as principais pastas.

Mas os anúncios não devem acontecer de imediato porque presidentes de partidos aliados e alguns dos escolhidos ainda precisam ser comunicados e convidados formalmente.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirma ainda não ter sido comunicado ainda qual espaço terá na Esplanada. Segundo o dirigente partidário, na última conversa com Lula o presidente eleito afirmou que gostaria de dar uma pasta aos pedetistas, mas ainda não informou qual seria e nem quem seria o escolhido.