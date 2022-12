SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) encaminhou hoje ao STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido de investigação e indiciamento da primeira-dama Michelle Bolsonaro no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Na peça, o parlamentar pede que seja apurada a postura de Michelle como potencial financiadora de ações bolsonaristas.

Randolfe diz que Michelle incentiva e patrocina manifestantes que acampam nos arredores do Palácio da Alvorada. Anteontem (11), bolsonaristas começaram a divulgar vídeos dizendo que a primeira-dama enviou sanduíches e refrigerantes para que eles se alimentassem. Eles também dizem que o Alvorada, que é a residência oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL), teria sido aberto para que eles pudessem circular pelo local.

Também contribuiu para o pedido de Randolfe a escalada de violência nesta segunda-feira (12) em Brasília. Um grupo de bolsonaristas queimou carros, ônibus e tentou invadir a sede da Polícia Federal, em Brasília, após a prisão de um indígena que apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL), horas após a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin, presidente e vice.

Randolfe condenou os atos, que classificou como terrorista. "Não há o que se tolerar. A lei, os poderes, precisam agir e punir aqueles que não aceitam a vitória da democracia".

Requer-se que seja apurada a conduta da Primeira-Dama, Michelle Bolsonaro, com seu eventual indiciamento para que seja investigada sua postura como, potencialmente, uma das financiadoras dos atos, por supostamente atuar no fornecimento de alimentação aos bolsonaristas- o que, naturalmente, possui muito mais uma conotação simbólica de apoio político aos atos antidemocráticos do que propriamente um suporte material ao seu estabelecimento; e, talvez, o apoio simbólico seja o mais importante nessas situações, na medida em que indicaria que os autoritários de plantão encontram respaldo nos próprios atuais residentes do Palácio.

Senador Randolfe Rodrigues pede indiciamento de Michelle Bolsonaro após escalada de atos bolsonaristas

No documento, o senador também solicita a intimidação da PGR (Procuradoria-Geral da República) "para que promova e acompanhe a imediata desocupação, inclusive com eventual força policial, das adjacências do Palácio da Alvorada por particulares".