SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, recebeu autoridades em sua sala antes de tomar posse, nesta quarta-feira (14).

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos primeiros a chegar, num sinal de prestigio a Dantas e ao TCU ?que tem entre suas missões fiscalizar a aplicação de recursos públicos.

Lula voltou, desta forma, a se reunir com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O petista trocou abraços com praticamente todos, mas tratou Ricardo Lewandowski com especial deferência, pegando no braço do ministro e indo para um canto da sala para uma conversa privada.

Lula também deu atenção especial ao ex-presidente José Sarney (MDB).

"É muito bom chegar à sua idade com essa lucidez, com a cabeça boa", disse o petista a Sarney, que tem 92 anos.

Afirmou que também ficou bem impressionado ao reencontrar Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que estaria "muito bem" aos 91 anos.