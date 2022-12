SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), 73, recebeu alta do hospital após passar por uma cirurgia de revascularização do miocárdio na última quinta-feira (8). Em uma foto ao lado da médica Ludhmila Hajjar, o político disse estar recuperado e "repleto de saúde e gratidão".

"Muito obrigado a todos pelas orações e pela torcida. Obrigado também a toda equipe médica que me assistiu, em nome da Dra Ludhmila Hajjar, e também à minha família pela força e pelo cuidado de sempre", escreveu.

Caiado ficou internado por uma semana no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O boletim médico divulgado nesta quarta-feira (14) diz que ele "recuperou-se completamente", mas seguirá na capital nos próximos dias por recomendação médica.

A equipe médica responsável pelo tratamento do governador foi liderada por Ludhmila Hajjar, médica que foi convidada para ser ministra da Saúde no ano passado, durante a pandemia de covid-19.

O procedimento foi feito após exames de rotina detectarem obstruções coronarianas. Para o tratamento foram realizadas anastomoses coronárias, com veia safena e artéria mamária.

O governador também disse estar "morrendo de saudade da rotina de governo". Caiado foi reeleito para governar Goiás por mais 4 anos, no primeiro turno, com 1.806.892 votos (51,81% do total).