BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta (15) uma série de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva no estado no Espirito Santo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

As medidas foram ordenados no âmbito do inquérito das fake news e têm relação com a apuração de atos antidemocráticos cometidos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a PF, no total são 4 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão. A Folha de S.Paulo apurou que entre os alvos das medidas estão os deputados estaduais Carlos Von Schilgen (DC) e Capitão Assumção (PL).

As diligências são realizadas nas cidades Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.

O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 pelo então presidente do STF, o ministro Dias Toffoli.

O objetivo da apuração era investigar a existência de fake news, ameaças e denunciações caluniosas, difamantes e injuriantes que atingem a honra e a segurança dos membros da corte e de seus familiares.

Moraes foi escolhido pelo próprio Toffoli como relator e desde então conduz a investigação.

Também nesta quinta (15), a PF cumpre 81 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em em bloqueios de rodovias em apoio a Jair Bolsonaro após o 2º turno das eleições.