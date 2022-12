RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Horas depois de ser alvo de um pedido de cassação pela Procuradoria Eleitoral, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), buscou demonstrar tranquilidade em relação à acusação de abuso de poder na campanha.

Castro encerrou a noite de quarta-feira (14) cantando "É preciso saber viver" para jornalistas em evento de fim de ano no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador, marcado na segunda-feira (12).

"Estou muito tranquilo. É direito do Ministério Público denunciar. Faz parte de quem está concorrendo, que está na gestão", disse ele.

O governador reconheceu erros no caso da "folha secreta" do Ceperj, mas disse não ver crime eleitoral. Ele afirmou considerar que "a tendência é [o processo] ser arquivado mais rápido do que parece".

"Não há nada de eleitoral nisso. A minutagem do caso Ceperj [na televisão] chegou a quase três horas. Tem gente que diz que foi maior que a Lava Jato. Não consigo ver a vantagem eleitoral que a procuradora da República acha. Ao contrário. Se for acusado, é de prejuízo eleitoral. O que eu apanhei [por causa] disso, não está no gibi."