RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Alvo de um pedido de cassação pela Procuradoria Eleitoral, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi diplomado nesta sexta-feira (16) em cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Ele foi o primeiro dos eleitos a receber o diploma do presidente do TRE-RJ, Elton Martinez Carvalho Leme, seguido por seu candidato a vice, Thiago Pampolha (União Brasil) e o senador reeleito Romário (PL). Ao todo, 121 candidatos foram diplomados.

Durante a cerimônia, ao ser chamado para receber o papel, o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) ergueu um cartaz escrito: "Cláudio Castro não merece esse diploma". Em seguida, o deputado foi xingado e vaiado.

A cena se deu em frente ao governador reeleito, que reafirmou ver com tranquilidade a acusação de abuso de poder na campanha eleitoral. Apesar da polêmica do pedido de cassação, Castro recebeu o diploma sob muitos aplausos, inclusive de pé.

Na ação protocolada no Tribunal Regional Eleitoral, a Procuradoria acusa o governador reeleito e mais 11 aliados de usar cargos fantasmas na Fundação Ceperj (Centro Estadual de Pesquisa e Estatística do Rio de Janeiro) em troca de votos.

A Coligação Rio Unido é Mais Forte afirma que apresentará esclarecimentos para comprovar a conduta idônea da chapa eleita.

"Com total tranquilidade repito, teve a vontade popular. A questão da Ceperj foi discutida a eleição inteira, a população sabia exatamente o que aconteceu, eu expliquei em todos os debates, sabatinas e programas eleitorais e a população ainda assim deu a maior votação da história de um governador do estado do Rio de Janeiro", disse Castro à imprensa após a cerimônia.

Antes da cerimônia, houve uma apresentação da Orquesta Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga. Depois, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, Elton Martinez Carvalho Leme, discursou.

"Nós vivenciamos um período muito difícil na política brasileira, e a Justiça Eleitoral precisou agir com vigor e rapidez", disse.

Leme cumprimentou as autoridades e políticos presentes, e declarou aberta a sessão solene de diplomação.

Em seguida, a orquestra tocou o hino nacional, acompanhado pelos presentes. Por conta do alto número de candidatos a serem diplomados, não houve discursos durante a solenidade.