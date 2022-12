BRASÍLIA, DF (FOLHARPESS) - O governo federal exonerou o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques. A decisão foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta terça (20) e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP).

Vasques é investigado por três atos, todos relacionados a um possível favorecimento ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. O primeiro é uma postagem que ele fez em seu perfil no Instagram declarando voto no presidente na manhã do segundo turno.

Vasques também é réu por ter organizado uma operação da PRF no dia do segundo turno para averiguar transporte ilegal de pessoas. A desconfiança é que seu objetivo era atrapalhar eleitores do adversário de Bolsonaro, o presidente eleito Lula (PT), a chegarem aos locais de votação.

O terceiro ato é a suposta leniência em lidar com os bloqueios de rodovia organizados por caminhoneiros a partir da declaração da derrota de Bolsonaro pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).