Está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21) a exoneração do ministro das Comunicações, Fábio Faria.A publicação, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que foi Faria que pediu demissão do cargo que ocupava desde junho de 2020. Não foi nomeado um substituto para a pasta.Com a exoneração, Fábio Faria, do PP, reassume o mandato de deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte, que termina em 1 de fevereiro de 2023. O parlamentar foi um dos coordenadores políticos da campanha de Bolsonaro e não se candidatou a nenhum cargo eletivo no último pleito.

Tags:

Fábio Faria | Ministério das Comunicações | Política