SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parte da futura bancada do PL na Câmara dos Deputados articula uma candidatura à presidência da Casa no ano que vem, em oposição à tentativa de reeleição do atual ocupante do cargo, Arthur Lira (PP-AL).

O grupo reúne cerca de 35 parlamentares da bancada eleita de 99 e conversa com deputados de outras legendas. A princípio, o escolhido para ser o candidato é o deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP).

Entre os nomes que participam das conversas estão Gustavo Gayer (PL-GO), Mário Frias (PL-SP), Ricardo Salles (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eduardo Pazzuello (PL-RJ).

O argumento principal é que Lira terá o apoio do PT e demais partidos da base do governo Luiz Inácio Lula da Silva para sua reeleição, o que "contaminaria" sua candidatura.

Segundo um dos articuladores do movimento, o problema não é o nome de Lira em si, mas ser sócio da esquerda na defesa da recondução do atual presidente.

Se a candidatura de Orléans e Bragança for confirmada, haverá um racha no PL, já que a ala ligada ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e ao líder da bancada, Altineu Côrtes (RJ), tende a apoiar a recondução de Lira.

Além disso, alguns expoentes do bolsonarismo, como Bia Kicis (DF), e Eduardo Bolsonaro (PL), estão em cima do muro, com receio de contrariar Lira e perder a oportunidade de exercer cargos em comissões ou na Mesa Diretora.

O grupo dissidente do PL tem também feito contatos com parlamentares de outros partidos, como Novo, Podemos e União Brasil, para tentar reunir ao menos 50 deputados na largada da campanha de Orléans e Bragança.