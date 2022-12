SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Na formação de seu governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem tentado recriar a mesma estrutura de 2010, quando deixou a Presidência da República. A insistência é tanta que ele quer repetir até a distribuição de salas no quarto andar do Palácio do Planalto, de onde despacham os ministros da chamada "cozinha" do governo.

No fim da última gestão do petista, esses ministros eram Luiz Dulci (Secretaria Geral), Carlos Eduardo Lima (interino Casa Civil) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), que deve voltar ao mesmo gabinete em 2023.

De lá para cá, a Secretaria de Relações Institucionais virou Secretaria de Governo e agora o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, tem um gabinete no mesmo andar.