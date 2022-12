BRASÍLIA, DF (FOLHARPESS) - O futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, se reuniu nesta sexta-feira (23) com o novo embaixador da China no Brasil, Zouk Qingqiao, o mais relevante quadro do partido comunista chinês para a América Latina.

De acordo com o diplomata, o vice-presidente da China, Wang Qishan, estará presente na posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado de três ministros do país asiático: os de Comércio, Relações Exteriores e da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento.

Durante a reunião, Mercadante e o embaixador conversaram sobre a retomada de um fundo de US$ 10 bilhões a ser gerido pelo BNDES. O Fundo Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade Produtiva já existe, mas ficou parado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Os dois também conversaram sobre parcerias entre o BNDES e o principal banco de desenvolvimento chinês para áreas como transição energética, transição digital, nova indústria e descarbonização, por exemplo.