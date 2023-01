SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), oficializou a nomeação do ex-presidente da Petrobras Caio Paes de Andrade para a secretaria paulista de Gestão e Governo Digital. A indicação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.

Paes de Andrade estava no comando da estatal desde junho de 2022, escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele deixou o cargo no começo desta semana, e será substituído pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN). Enquanto o sucessor não é formalizado, a presidência está com o interino João Henrique Rittershaussen.

QUEM É CAIO PAES DE ANDRADE?

Ele foi o quarto presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, e entrou em meio a pressões feitas pelo ex-presidente para que a empresa não aumentasse o preço dos combustíveis.

Antes, foi secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia de Paulo Guedes.

Nome indicado por Lula será avaliado pela empresa

Em comunicado, a Petrobras afirmou que a indicação do novo presidente passará por análise interna da empresa. A avaliação do mercado é que a indicação de Prates será aprovada sem dificuldades.

"Fatos julgados relevantes serão posteriormente divulgados ao mercado", disse a estatal em nota.