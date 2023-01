SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, elogiou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), acusada de envolvimento com milicianos.

Conhecida como Daniela do Waguinho, a ministra está sob os holofotes após a revelação que o ex-PM Juracy Alves Prudêncio, o Jura, condenado por homicídio e apontado como chefe de uma milícia na Baixada Fluminense, fez campanha para ela em 2018.

Em 2017, Jura também foi nomeado assessor da prefeitura de Belford Roxo (RJ), comandada pelo marido de Daniela, Waguinho (União Brasil).

Em nota, a equipe da ministra negou qualquer envolvimento com o crime. "Apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito", disse.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que, por enquanto, não há fato relevante para demiti-la.

Nesta manhã, o presidente Lula (PT) disse durante a primeira reunião ministerial que irá dispensar quem "fizer coisa errada". "Quem fizer coisa errada, a pessoa, da maneira mais educada possível, será convidada a deixar o governo. E, se cometeu algo grave, deve se colocar diante das investigações e da própria justiça", afirmou.